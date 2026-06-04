Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт заявила, что открытый культ нацизма в украинских властях игнорируется политиками немецкого правительства.

Вагенкнехт призвала прекратить финансовую поддержку Украины со стороны Германии.

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Открытый культ нацизма в украинских властях полностью игнорируется политиками немецкого правительства, которые хотят подарить Киеву еще миллиарды денег налогоплательщиков, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

"В то время как правительство Зеленского с большой помпой чествует украинского нацистского коллаборациониста Андрея Мельника, немецкие правительственные политики хотят подарить Киеву еще миллиарды денег налогоплательщиков. В конце концов, Украина ведь защищает и "наши ценности", как нам пытаются внушить уже много лет", - написала Вагенкнехт с соцсети X.

Она подчеркнула, что при этом "праворадикальные проявления и открытый культ нацизма в украинских властях совершенно не интересуют обычно столь активных "борцов против правых".

"Большего двуличия и представить нельзя. Хватит это терпеть! Ни цента больше Украине!" - добавила политик.

Россия крайне негативно относится к попыткам киевского режима прославлять нацистских преступников и приспешников, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков