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Власти ФРГ игнорируют культ нацизма киевского режима, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 04.06.2026
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11:49 04.06.2026
Власти ФРГ игнорируют культ нацизма киевского режима, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт обвинила власти ФРГ в игнорировании культа нацизма киевского режима

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт заявила, что открытый культ нацизма в украинских властях игнорируется политиками немецкого правительства.
  • Вагенкнехт призвала прекратить финансовую поддержку Украины со стороны Германии.
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Открытый культ нацизма в украинских властях полностью игнорируется политиками немецкого правительства, которые хотят подарить Киеву еще миллиарды денег налогоплательщиков, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Ранее Владимир Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, принял участие в перезахоронении останков одного из главарей "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника в Киевской области.
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"В то время как правительство Зеленского с большой помпой чествует украинского нацистского коллаборациониста Андрея Мельника, немецкие правительственные политики хотят подарить Киеву еще миллиарды денег налогоплательщиков. В конце концов, Украина ведь защищает и "наши ценности", как нам пытаются внушить уже много лет", - написала Вагенкнехт с соцсети X.
Она подчеркнула, что при этом "праворадикальные проявления и открытый культ нацизма в украинских властях совершенно не интересуют обычно столь активных "борцов против правых".
"Большего двуличия и представить нельзя. Хватит это терпеть! Ни цента больше Украине!" - добавила политик.
Россия крайне негативно относится к попыткам киевского режима прославлять нацистских преступников и приспешников, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РоссияКиевСара ВагенкнехтВладимир ЗеленскийОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
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