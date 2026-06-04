Непомнящий оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Узбекистана по футболу вряд ли выйдет из группы на чемпионате мира, но может ярко заявить о себе в одном из матчей, сказал РИА Новости экс-тренер азиатской команды Валерий Непомнящий.

"Я знаю, что опыт участия этих команд в чемпионатах мира абсолютно различен. И для команды Узбекистана достижением является уже то, что они пробились на этот мировой форум. Конечно, я не исключаю какой-то неожиданности. Но они, на мой взгляд, могут быть третьими в группе", - добавил собеседник агентства.