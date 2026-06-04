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Непомнящий оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Футбол
 
10:27 04.06.2026 (обновлено: 12:23 04.06.2026)
Непомнящий оценил шансы сборной Узбекистана на чемпионате мира

Непомнящий: сборная Узбекистана вряд ли выйдет из группы на ЧМ по футболу

© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФутболисты сборной Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Футболисты сборной Узбекистана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Узбекистана по футболу дебютирует на чемпионате мира.
  • На групповой стадии сборная Узбекистана сыграет со сборными Португалии, Демократической Республики Конго и Колумбии.
  • Бывший тренер сборной Валерий Непомнящий считает, что сборная Узбекистана вряд ли выйдет из группы, но может ярко заявить о себе в одном из матчей.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Узбекистана по футболу вряд ли выйдет из группы на чемпионате мира, но может ярко заявить о себе в одном из матчей, сказал РИА Новости экс-тренер азиатской команды Валерий Непомнящий.
Дебютанты турнира узбекистанцы на групповой стадии сыграют со сборными Португалии, Демократической республики Конго и Колумбии. Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.
"Я думаю, что сборная Узбекистана вряд ли на многое может рассчитывать, но она способна преподнести сюрприз, хлопнуть дверью и кому-то что-то прищемить. У меня есть сомнения в том, что они выйдут из группы. В следующий раунд пройдут сборные Португалии и Колумбии", - сказал Непомнящий.
"Я знаю, что опыт участия этих команд в чемпионатах мира абсолютно различен. И для команды Узбекистана достижением является уже то, что они пробились на этот мировой форум. Конечно, я не исключаю какой-то неожиданности. Но они, на мой взгляд, могут быть третьими в группе", - добавил собеседник агентства.
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ФутболСпортУзбекистанПортугалияДемократическая Республика КонгоВалерий НепомнящийЧМ по футболу 2026
 
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