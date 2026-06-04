В "Сибуре" рассказали о состоянии пострадавшей в Нижнекамске установки

Краткий пересказ от РИА ИИ Производственная линия «Нижнекамскнефтехима», на которой производят неодимовый синтетический бутадиеновый каучук, временно выведена из строя после аварии.

На долю пострадавшей линии приходилось около 6% мощностей предприятия по всем видам продукции — порядка 180 тысяч тонн в год.

«Сибур» проводит технический и экономический анализ сценариев дальнейших действий по восстановлению производственной линии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Пострадавшая при аварии производственная линия "Нижнекамскнефтехима" пока не работает, "Сибур" изучает варианты дальнейших действий, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член правления "Сибура" Александр Петров.

"Сейчас временно выведена одна линия — производство неодимового синтетического бутадиенового каучука. На него приходилось около 6% мощностей предприятия по всем видам продукции, это порядка 180 тысяч тонн в год. Вначале мы останавливали частично смежные производства, но они сейчас работают", — сказал он.

На территории предприятия " Нижнекамскнефтехим " 31 марта произошли возгорание и взрыв. В результате чрезвычайного происшествия погибли 12 человек, пострадали еще 72.

По словам Петрова, невзирая на тяжелую аварию, которая повлекла большие жертвы и выбила часть мощностей, общий объем выпуска "Нижнекамскнефтехима", по прогнозам, будет выше, чем в прошлом году.

"Что касается именно пострадавшей установки, сейчас мы находимся в стадии оценки: идет технический и экономический анализ сценариев дальнейших действий. Очевидно, что при таких происшествиях первичный фокус на поддержке пострадавших и их семей и на ликвидации последствий аварии. Решение о формате и сроках восстановления этой мощности будет приниматься взвешенно, с учетом потребностей рынка и экономики проекта", — добавил он.