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В "Сибуре" рассказали о состоянии пострадавшей в Нижнекамске установки - РИА Новости, 04.06.2026
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04:27 04.06.2026 (обновлено: 05:54 04.06.2026)
В "Сибуре" рассказали о состоянии пострадавшей в Нижнекамске установки

Петров: пострадавшая при аварии установка "Нижнекамскнефтехима" пока не работает

© РИА Новости / Антон Катушенок | Перейти в медиабанкПожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске
Пожар на территории завода Нижнекамскнефтехим в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Антон Катушенок
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Пожар на территории завода "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Производственная линия «Нижнекамскнефтехима», на которой производят неодимовый синтетический бутадиеновый каучук, временно выведена из строя после аварии.
  • На долю пострадавшей линии приходилось около 6% мощностей предприятия по всем видам продукции — порядка 180 тысяч тонн в год.
  • «Сибур» проводит технический и экономический анализ сценариев дальнейших действий по восстановлению производственной линии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Пострадавшая при аварии производственная линия "Нижнекамскнефтехима" пока не работает, "Сибур" изучает варианты дальнейших действий, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член правления "Сибура" Александр Петров.
"Сейчас временно выведена одна линия — производство неодимового синтетического бутадиенового каучука. На него приходилось около 6% мощностей предприятия по всем видам продукции, это порядка 180 тысяч тонн в год. Вначале мы останавливали частично смежные производства, но они сейчас работают", — сказал он.
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На территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" 31 марта произошли возгорание и взрыв. В результате чрезвычайного происшествия погибли 12 человек, пострадали еще 72.
По словам Петрова, невзирая на тяжелую аварию, которая повлекла большие жертвы и выбила часть мощностей, общий объем выпуска "Нижнекамскнефтехима", по прогнозам, будет выше, чем в прошлом году.
"Что касается именно пострадавшей установки, сейчас мы находимся в стадии оценки: идет технический и экономический анализ сценариев дальнейших действий. Очевидно, что при таких происшествиях первичный фокус на поддержке пострадавших и их семей и на ликвидации последствий аварии. Решение о формате и сроках восстановления этой мощности будет приниматься взвешенно, с учетом потребностей рынка и экономики проекта", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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