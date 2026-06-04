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Украина готова к обмену военнопленными "всех на всех", заявил Зеленский - РИА Новости, 04.06.2026
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22:00 04.06.2026
Украина готова к обмену военнопленными "всех на всех", заявил Зеленский

Зеленский: Украина готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех»

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех».
  • Владимир Зеленский утверждает, что такой обмен может стать прологом к окончанию войны.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", утверждает Владимир Зеленский в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину.
«
"Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны", - пишет Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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