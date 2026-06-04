Украина готова к обмену военнопленными "всех на всех", заявил Зеленский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина готова к обмену военнопленными по принципу «всех на всех».
- Владимир Зеленский утверждает, что такой обмен может стать прологом к окончанию войны.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", утверждает Владимир Зеленский в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину.
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"Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны", - пишет Зеленский.