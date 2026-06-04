В США рассказали об отчаянном шаге Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев попросил Берлин срочно передать дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot из немецких запасов.
- Украина предложила сделку: получить ракеты в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Киев попросил Берлин срочно передать из своих запасов дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Украина предложила сделку, в рамках которой она получит ракеты в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем", — говорится в материале.
По данным агентства, правительство ФРГ рассматривает запрос, но пока не приняло решение.
Один из собеседников сообщает, что объявление о возможном решении может состояться либо до саммита НАТО в июле, либо в ходе его проведения.
Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.