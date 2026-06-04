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В США рассказали об отчаянном шаге Киева - РИА Новости, 04.06.2026
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17:12 04.06.2026
В США рассказали об отчаянном шаге Киева

Bloomberg: Украина просит ФРГ срочно передать дополнительные ракеты для Patriot

© AP Photo / Evan VucciСистема Patriot
Система Patriot - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Система Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев попросил Берлин срочно передать дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot из немецких запасов.
  • Украина предложила сделку: получить ракеты в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Киев попросил Берлин срочно передать из своих запасов дополнительные ракеты-перехватчики к системе ПВО Patriot, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Украина предложила сделку, в рамках которой она получит ракеты в обмен на поставку Германии перехватчиков, производство которых ожидается в будущем", — говорится в материале.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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