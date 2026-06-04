ВСУ потеряли свыше 370 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли свыше 370 военных, сообщило Минобороны РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское Донецкой Народной Республики, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, отмечается в сводке.