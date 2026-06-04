ВСУ потеряли свыше 370 военных в зоне действия "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- ВСУ за сутки потеряли свыше 370 военных и технику в нескольких районах ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли свыше 370 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское Донецкой Народной Республики, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, отмечается в сводке.
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