СМИ: "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Уралкалий» в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов.
- Цена контракта составляет 348 долларов за тонну с учетом поставки в порт покупателя.
- Объем поставок в Китай в рамках контракта в этом году составит примерно 1,5 миллиона тонн.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Уралкалий" в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров "Уралхима" (компания владеет 100% акций "Уралкалия") Димитрия Татьянина и источники, знакомые с деталями соглашения.
Как пишет издание с ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения, объем поставок в Китай в рамках контракта в этом году составит примерно 1,5 миллиона тонн. Отмечается, что контракт был подписан еще в конце прошлого года, но стороны об этом не объявляли, сказал один из собеседников "Ведомостей". По словам источника, Китай стремился как можно скорее законтрактовать поставки из-за рисков повышения цен.
"Уралкалий" в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов. Условия контракта эксперты считают выгодными для обеих сторон", - пишут "Ведомости".