СМИ: "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов

Как пишет издание с ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения, объем поставок в Китай в рамках контракта в этом году составит примерно 1,5 миллиона тонн. Отмечается, что контракт был подписан еще в конце прошлого года, но стороны об этом не объявляли, сказал один из собеседников "Ведомостей". По словам источника, Китай стремился как можно скорее законтрактовать поставки из-за рисков повышения цен.