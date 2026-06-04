Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 04.06.2026
СМИ: "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов

"Ведомости": "Уралкалий" поставит в КНР удобрения на сумму более $500 миллионов

© РИА Новости / Виталий ТимкивАзотные удобрения на балкерном терминале
Азотные удобрения на балкерном терминале - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Азотные удобрения на балкерном терминале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Уралкалий» в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов.
  • Цена контракта составляет 348 долларов за тонну с учетом поставки в порт покупателя.
  • Объем поставок в Китай в рамках контракта в этом году составит примерно 1,5 миллиона тонн.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Уралкалий" в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров "Уралхима" (компания владеет 100% акций "Уралкалия") Димитрия Татьянина и источники, знакомые с деталями соглашения.
"Уралкалий" подписал контракт с Китаем по цене 348 долларов за тонну с учетом поставки в порт покупателя", - заявил Татьянин в интервью газете.
Как пишет издание с ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения, объем поставок в Китай в рамках контракта в этом году составит примерно 1,5 миллиона тонн. Отмечается, что контракт был подписан еще в конце прошлого года, но стороны об этом не объявляли, сказал один из собеседников "Ведомостей". По словам источника, Китай стремился как можно скорее законтрактовать поставки из-за рисков повышения цен.
"Уралкалий" в 2026 году поставит удобрения в Китай на сумму более 500 миллионов долларов. Условия контракта эксперты считают выгодными для обеих сторон", - пишут "Ведомости".
Удобрения на терминале - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
США в марте увеличили импорт удобрений из России до максимума
6 мая, 10:44
 
КитайУралкалийУралхим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала