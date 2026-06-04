Краткий пересказ от РИА ИИ Число китайских туристов, посетивших Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске, выросло вдвое в мае.

Дом российско-китайской дружбы стал значимым символом сотрудничества России и Китая, отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июн – РИА Новости. Число китайских туристов, посетивших Дом российско-китайской дружбы в Благовещенске, выросло вдвое в мае, сообщили в правительстве Амурской области.

Василия Орлова. "Дом российско-китайской дружбы стал значимым символом сотрудничества наших стран. Здесь оживает история наших государств, экспонаты, интерактивные зоны и тематические выставки дают гостям возможность прочувствовать глубину нашего культурного диалога. В мае мы увидели заметный рост посещаемости Дома, особенно среди туристов из Китая", – приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области

Как уточнила руководитель экспозиционно-выставочного центра Надежда Пархунова, число только китайских туристов, желающих осмотреть экспозиции, увеличилось вдвое.

Дом российско-китайской дружбы на территории комплекса "Трибуна Холл" открылся в октябре 2025 года. Сейчас в центре обустраивают новые выставочные пространства. Ко Дню любви, семьи и верности здесь откроется экспозиция с фотографиями российских и китайских свадебных церемоний, а посетителям расскажут о национальных традициях бракосочетания.

Также прорабатывается проект создания макетов открытых холодильников - амурского и китайского, чтобы гости могли увидеть, какие продукты предпочитают жители двух граничащих государств.

Уже на этой неделе, 6 июня, на территории "Трибуна Холл" состоится торжественное открытие Амурского динопарка. В парке запланированы тематические экскурсии, лекции палеонтологов и специальные события, включая "Диноночь".