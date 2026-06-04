В Турции умер российский турист

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский турист умер в отеле в районе Окурджалар в Аланье.
- Его супруга подняла тревогу, увидев мужа лежащим на полу номера без движения.
СТАМБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Российский турист скончался в четверг в отеле в турецкой курортной провинции Анталья, причины смерти установит судмедэкспертиза, пишет газета Alanya Postası.
Инцидент произошел в гостинице в районе Окурджалар в Аланье.
"Супруга 50-летнего россиянина подняла тревогу, увидев мужа лежащим на полу номера без движения. Прибывшие по вызову медики установили факт смерти", - пишет газета Alanya Postası.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.
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