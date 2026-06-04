Цыбульский обсудил развитие "Арктического экспресса" с китайской компанией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с председателем Hainan Yangpu NewNew Shipping развитие "Арктического экспресса" и проект международного порта Архангельск, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с председателем компании Hainan Yangpu NewNew Shipping Co., Ltd госпожой Фан Юсинь. Стороны обсудили развитие регулярных перевозок по маршруту "Арктический экспресс №1", а также перспективы участия китайской компании в реализации проекта "Международный порт Архангельск", - говорится в сообщении.

Архангельскую область и компанию Hainan Yangpu NewNew Shipping, по информации пресс-службы, связывает несколько лет совместной работы по организации контейнерной линии между морским портом Архангельск и базовыми портами Китая. За это время партнерам удалось пройти путь от тестовых рейсов до формирования полноценного мультимодального экспортно-импортного маршрута. Ключевым проектом сотрудничества стал "Арктический экспресс №1", соединяющий Москву и Архангельск с Китаем единым маршрутом.

"За эти два года нам удалось преодолеть объективные трудности и выйти на сотрудничество на постоянной основе. Наш совместный проект "Арктический экспресс №1" сегодня уже не является экспериментом. Это полноценный экспортный маршрут, отвечающий интересам России и Китая", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.

Маршрут "Арктического экспресса №1" начинается со станции Белый Раст Московского железнодорожного узла, следует до Архангельска по железной дороге, а затем – морем до базовых портов Китая, включая Шанхай, Тяньцзинь, Тайцан и Нанша. Общая протяженность маршрута составляет 1,2 тысячи километров по железной дороге и 6,6 тысячи морских миль по воде. Транзитное время перевозки – 20–25 дней. По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал доставка продукции через Архангельск в порты Китая может сокращаться почти вполовину.

В 2024–2025 годах по маршруту "Арктический экспресс №1" уже выполнены по семь экспортных и импортных рейсов. Общий объем перевозок составил 17,5 тысячи контейнеров. В структуре грузов из Китая – комплекты автомобильных запчастей, оборудование и материалы для строительства, легковые автомобили, одежда, обувь, пленка ПВХ, электролитическая жесть. Из Архангельска в Китай отправляются пиломатериалы, целлюлоза, полиэтилен, картон, бумага для гофрирования и продовольствие. Средняя загрузка рейса составляет порядка 500 контейнеров, или около 5 тысяч тонн.

"В ходе встречи стороны обсудили планы по организации рейсов "Арктического экспресса" в летне-осеннюю навигацию текущего года. Ранее, в марте, на полях Первого Российско-Китайского логистического бизнес-форума с компанией NewNew Shipping Line был подписан меморандум об организации не менее 5–6 рейсов "Арктического экспресса" в предстоящую навигацию", - отметили в правительстве.

Отдельное внимание на встрече, уточнили в пресс-службе, было уделено проекту "Международный порт Архангельск". Он предусматривает капитальное строительство новой современной портовой инфраструктуры на восточном берегу Двинского залива Белого моря. Реализация проекта позволит сформировать альтернативный маршрут движения экспортных и импортных грузов в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В правительстве обратили внимание, что в перспективе международный порт Архангельск может стать одним из стратегических инфраструктурных объектов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, а также ключевым элементом опорной зоны развития Арктики.