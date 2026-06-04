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Армия Израиля обвинила Хезболлу в гибели миротворца ООН - РИА Новости, 04.06.2026
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16:01 04.06.2026
Армия Израиля обвинила Хезболлу в гибели миротворца ООН

ЦАХАЛ: миротворец ООН погиб в Ливане от огня Хезболлы

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦАХАЛ утверждает, что миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб в результате обстрела со стороны движения "Хезболла".
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на траекторию полета минометного снаряда заявила, что миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб в результате обстрела со стороны движения "Хезболлах".
Минобороны Сербии ранее сообщило, что старший сержант армии страны в составе ВСООНЛ в Ливане скончался от последствий ранения при попадании снаряда по базе. Еще двое миротворцев получили ранения.
"Хезболлах" выпустило минометные снаряды, которые попали в позицию ВСООНЛ и убили сотрудника ООН на юге Ливана. Изучение траектории пуска ясно показывает, что огонь был открыт... "Хезболлах", - говорится в заявлении военных, которые также опубликовали инфографику, на которой представлен источник огня и траектория полета снарядов.
В ЦАХАЛ добавили, что в ночь на четверг военные зафиксировали несколько запусков из района Аль-Катрани на юге Ливана, которые попали по позиции ВСООНЛ в районе Дибин примерно в шести километрах от места ведения огня.
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