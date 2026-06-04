Армия Израиля обвинила Хезболлу в гибели миротворца ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦАХАЛ утверждает, что миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб в результате обстрела со стороны движения "Хезболла".
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на траекторию полета минометного снаряда заявила, что миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб в результате обстрела со стороны движения "Хезболлах".
"Хезболлах" выпустило минометные снаряды, которые попали в позицию ВСООНЛ и убили сотрудника ООН на юге Ливана. Изучение траектории пуска ясно показывает, что огонь был открыт... "Хезболлах", - говорится в заявлении военных, которые также опубликовали инфографику, на которой представлен источник огня и траектория полета снарядов.
В ЦАХАЛ добавили, что в ночь на четверг военные зафиксировали несколько запусков из района Аль-Катрани на юге Ливана, которые попали по позиции ВСООНЛ в районе Дибин примерно в шести километрах от места ведения огня.
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