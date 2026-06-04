Армия Израиля обвинила Хезболлу в гибели миротворца ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на траекторию полета минометного снаряда заявила, что миротворец временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) погиб в результате обстрела со стороны движения "Хезболлах".

В ЦАХАЛ добавили, что в ночь на четверг военные зафиксировали несколько запусков из района Аль-Катрани на юге Ливана, которые попали по позиции ВСООНЛ в районе Дибин примерно в шести километрах от места ведения огня.