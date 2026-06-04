России известны трудности в отношениях Индии и Пакистана, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что России хорошо известны трудности в отношениях Индии и Пакистана.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. России хорошо известны трудности в отношениях Индии и Пакистана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Нам хорошо известны все подводные камни, может быть, не все, но, во всяком случае, основные проблемы, связанные с ситуацией на границе, ситуацией между Пакистаном и Индией", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.