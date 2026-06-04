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Сессия "Агентная экономика: новая архитектура рынка". Прямая трансляция - РИА Новости, 04.06.2026
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15:10 04.06.2026 (обновлено: 15:15 04.06.2026)
Сессия "Агентная экономика: новая архитектура рынка". Прямая трансляция
Автономные ИИ-агенты перестают быть инструментом и становятся самостоятельными участниками экономики, они управляют активами, заключают сделки, выстраивают цепочки стоимости. Глобальный рынок агентного ИИ в 2026 году уже превышает 9 миллиардов долларов и, по прогнозам, вырастет до 139 миллиардов долларов к 2034 году. Это не эволюция автоматизации – это структурный сдвиг: меняется сама логика создания стоимости, роль посредников и принципы управления рынками. Агентная экономика обещает скорость, персонализацию и устойчивость, но одновременно ставит вопросы, на которые пока нет ответов. Кто несет ответственность за решение, принятое алгоритмом? Где проходит граница автономии агента, особенно когда речь идет о деньгах и критической инфраструктуре? Как обеспечить прозрачность в системе, где сделки совершаются за миллисекунды без участия человека?
2026-06-04T15:10:00+03:00
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PT71M24S

Сессия "Агентная экономика: новая архитектура рынка". Прямая трансляция

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Автономные ИИ-агенты перестают быть инструментом и становятся самостоятельными участниками экономики, они управляют активами, заключают сделки, выстраивают цепочки стоимости. Глобальный рынок агентного ИИ в 2026 году уже превышает 9 миллиардов долларов и, по прогнозам, вырастет до 139 миллиардов долларов к 2034 году. Это не эволюция автоматизации – это структурный сдвиг: меняется сама логика создания стоимости, роль посредников и принципы управления рынками. Агентная экономика обещает скорость, персонализацию и устойчивость, но одновременно ставит вопросы, на которые пока нет ответов. Кто несет ответственность за решение, принятое алгоритмом? Где проходит граница автономии агента, особенно когда речь идет о деньгах и критической инфраструктуре? Как обеспечить прозрачность в системе, где сделки совершаются за миллисекунды без участия человека?
Модератор: первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.
Участники сессии:
1. Председатель правления АО "Т-Банк" Станислав Близнюк;
2. Главный управляющий директор АО "Альфа-Банк" Владимир Верхошинский;
3. Управляющий партнер по развитию бизнеса "Авито" Иван Гуз;
4. Генеральный директор АО "Апатит" Денис Новиков.
 
ПМЭФ-2026Альфа-банкАвитоСберПМЭФ
 
 
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