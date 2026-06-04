Сессия "Агентная экономика: новая архитектура рынка". Прямая трансляция

Автономные ИИ-агенты перестают быть инструментом и становятся самостоятельными участниками экономики, они управляют активами, заключают сделки, выстраивают цепочки стоимости. Глобальный рынок агентного ИИ в 2026 году уже превышает 9 миллиардов долларов и, по прогнозам, вырастет до 139 миллиардов долларов к 2034 году. Это не эволюция автоматизации – это структурный сдвиг: меняется сама логика создания стоимости, роль посредников и принципы управления рынками. Агентная экономика обещает скорость, персонализацию и устойчивость, но одновременно ставит вопросы, на которые пока нет ответов. Кто несет ответственность за решение, принятое алгоритмом? Где проходит граница автономии агента, особенно когда речь идет о деньгах и критической инфраструктуре? Как обеспечить прозрачность в системе, где сделки совершаются за миллисекунды без участия человека?