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Путин оценил перспективы роста товарооборота с Индией - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:58 04.06.2026
Путин оценил перспективы роста товарооборота с Индией

Путин: Россия и Индия в ближайшие годы выйдут на $100 млрд товарооборота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия и Индия в ближайшие годы выйдут на 100 миллиардов долларов товарооборота.
  • Сейчас объем торгового оборота между Россией и Индией составляет около 60–58 миллиардов долларов.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Индия в ближайшие годы выйдут на 100 миллиардов долларов товарооборота, есть все предпосылки чтобы добиваться более амбициозных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"У нас много совместной работы. Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас будет около 60-58 миллиардов. Но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияИндияВладимир Путин
 
 
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