Путин оценил перспективы роста товарооборота с Индией

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"У нас много совместной работы. Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас будет около 60-58 миллиардов. Но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.