Путин оценил перспективы роста товарооборота с Индией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия и Индия в ближайшие годы выйдут на 100 миллиардов долларов товарооборота.
- Сейчас объем торгового оборота между Россией и Индией составляет около 60–58 миллиардов долларов.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия и Индия в ближайшие годы выйдут на 100 миллиардов долларов товарооборота, есть все предпосылки чтобы добиваться более амбициозных целей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У нас много совместной работы. Мы уверены, что мы в ближайшие годы выйдем на 100 миллиардов долларов торгового оборота. Сейчас будет около 60-58 миллиардов. Но у нас есть все предпосылки для того, чтобы работать более активно и добиваться более амбициозных целей", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.