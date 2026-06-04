Путин оценил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Товарооборот между РФ и Узбекистаном в 2025 году вырос более чем на 12%, отметил президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Петербурге.

На встрече было отмечено, что российские инвестиции в экономику Узбекистана имеют хорошую динамику, а также заявлено о старте строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Узбекистаном в 2025 году вырос на более чем 12%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин.

"Экономики наших стран развиваются успешно, мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год вырос более чем на 12%, это очень хороший показатель", - сказал Путин на встрече.

Российский лидер также обратил внимание, что они с президентом Узбекистана в постоянном контакте.

"Объем наших отношений постоянно растет. Это касается и объема взаимных инвестиций. Инвестиции российские в экономику Узбекистана тоже имеют хорошую динамику, хороший темп набрали", - отметил Путин.

Также Путин указал, что сегодня они дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.