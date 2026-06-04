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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 04.06.2026
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22:18 04.06.2026 (обновлено: 23:40 04.06.2026)
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

Путин: товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2025 г вырос на более чем 12%

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между РФ и Узбекистаном в 2025 году вырос более чем на 12%, отметил президент России Владимир Путин.
  • Президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Петербурге.
  • На встрече было отмечено, что российские инвестиции в экономику Узбекистана имеют хорошую динамику, а также заявлено о старте строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Узбекистаном в 2025 году вырос на более чем 12%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в Петербурге встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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"Экономики наших стран развиваются успешно, мы радуемся тому, что происходит в экономике Узбекистана под вашим руководством. Товарооборот растет, за прошлый год вырос более чем на 12%, это очень хороший показатель", - сказал Путин на встрече.
Российский лидер также обратил внимание, что они с президентом Узбекистана в постоянном контакте.
"Объем наших отношений постоянно растет. Это касается и объема взаимных инвестиций. Инвестиции российские в экономику Узбекистана тоже имеют хорошую динамику, хороший темп набрали", - отметил Путин.
Также Путин указал, что сегодня они дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
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"Я знаю, что вы над этим очень много сами лично работали. Долго. Погружались в детали. И уверен, что это наиболее подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся", - сказал президент России.
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