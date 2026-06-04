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Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 04.06.2026
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16:59 04.06.2026 (обновлено: 17:03 04.06.2026)
Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

Мантуров: товарооборот между Россией и Узбекистаном в I квартале вырос на 30%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам первого квартала текущего года вырос почти на 30%.
  • По итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота увеличился более чем на 12%, достигнув 11,5 миллиарда долларов.
  • Перечень совместных проектов России и Узбекистана охватывает практически все приоритетные отрасли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам первого квартала текущего года вырос почти на 30%, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Мантуров встретил в аэропорту "Пулково" президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
«
"Торгово-экономическое взаимодействие России и Узбекистана в последние годы динамично развивается. Денис Мантуров отметил, что по итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота увеличился более чем на 12%, достигнув 11,5 миллиарда долларов, а в первом квартале этого года прибавил еще почти 30%", - говорится в сообщении.
В секретариате добавили, что перечень совместных проектов России и Узбекистана охватывает практически все приоритетные отрасли, включая промышленность, энергетику, транспорт, логистику, фармацевтику, агропромышленный комплекс и другие направления.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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