Мантуров оценил рост товарооборота между Россией и Узбекистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам первого квартала текущего года вырос почти на 30%.
- По итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота увеличился более чем на 12%, достигнув 11,5 миллиарда долларов.
- Перечень совместных проектов России и Узбекистана охватывает практически все приоритетные отрасли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам первого квартала текущего года вырос почти на 30%, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Мантуров встретил в аэропорту "Пулково" президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
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"Торгово-экономическое взаимодействие России и Узбекистана в последние годы динамично развивается. Денис Мантуров отметил, что по итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота увеличился более чем на 12%, достигнув 11,5 миллиарда долларов, а в первом квартале этого года прибавил еще почти 30%", - говорится в сообщении.
В секретариате добавили, что перечень совместных проектов России и Узбекистана охватывает практически все приоритетные отрасли, включая промышленность, энергетику, транспорт, логистику, фармацевтику, агропромышленный комплекс и другие направления.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.