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Замглавы Минпромторга Груздев рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:39 04.06.2026 (обновлено: 16:43 04.06.2026)
Замглавы Минпромторга Груздев рассказал о росте товарооборота с Китаем

Груздев: товарооборот России и Китая за десять лет вырос в 2,5 раза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на ПМЭФ-2026
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарооборот между Россией и Китаем за последние десять лет вырос в 2,5 раза.
  • Структура российско-китайского товарооборота диверсифицируется, существенно растет российский экспорт продукции агропромышленного комплекса.
  • Алексей Груздев подчеркнул возможность долгосрочного партнерства при переходе к технологической промышленной кооперации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках ПМЭФ-2026.
"За последние 10 лет, что я уже не торговый представитель России в Китае, товарооборот увеличился в 2,5 раза при тех уже высоких базовых показателях, которые были в то время", - сказал он.
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При этом Груздев отметил, что структура российско-китайского товарооборота диверсифицируется. Так, существенно растет российский экспорт продукции агропромышленного комплекса.
По словам замглавы Минпромторга, это связано с масштабным потребительским спросом в Китае: наблюдается наращивание поставок по рыбной, масложировой и мясной продукции. Еще одним направлением для поставок в Китай является металлургия.
"Сегодня в нашей стране реализуются национальные проекты технологического лидерства по всем ключевым приоритетным направлениям развития. Это и автоматизация производства, это химия и композитные материалы, это транспорт и мобильность, беспилотные технологии, техническое машиностроение. И совершенно очевидно, что долгосрочность партнерства здесь может быть в случае перехода к технологической промышленной кооперации", - подчеркнул Груздев.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаКитайРоссияАлексей ГруздевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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