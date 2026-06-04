Замглавы Минпромторга Груздев рассказал о росте товарооборота с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарооборот между Россией и Китаем за последние десять лет вырос в 2,5 раза.
- Структура российско-китайского товарооборота диверсифицируется, существенно растет российский экспорт продукции агропромышленного комплекса.
- Алексей Груздев подчеркнул возможность долгосрочного партнерства при переходе к технологической промышленной кооперации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Китаем за последние 10 лет вырос в 2,5 раза, сообщил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках ПМЭФ-2026.
При этом Груздев отметил, что структура российско-китайского товарооборота диверсифицируется. Так, существенно растет российский экспорт продукции агропромышленного комплекса.
По словам замглавы Минпромторга, это связано с масштабным потребительским спросом в Китае: наблюдается наращивание поставок по рыбной, масложировой и мясной продукции. Еще одним направлением для поставок в Китай является металлургия.
"Сегодня в нашей стране реализуются национальные проекты технологического лидерства по всем ключевым приоритетным направлениям развития. Это и автоматизация производства, это химия и композитные материалы, это транспорт и мобильность, беспилотные технологии, техническое машиностроение. И совершенно очевидно, что долгосрочность партнерства здесь может быть в случае перехода к технологической промышленной кооперации", - подчеркнул Груздев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.