Глава ФАС рассказал о мерах для обеспечения внутреннего рынка топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские власти и компании принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.
- У правительства есть инструмент запрета на экспорт дизельного топлива в случае изменения ситуации на рынке, отметил он
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Власти РФ и компании принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ.
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"Держим ситуацию под контролем. Сейчас и компании, и органы власти слаженно работают, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом топлива", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизельного топлива, глава ФАС отметил, что у правительства есть такой инструмент как запрет на экспорт на случай изменения ситуации на рынке. По его словам, этот вопрос решается совместно с Минэнерго, с которым ведомство находится в ежедневном контакте.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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