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Глава ФАС рассказал о мерах для обеспечения внутреннего рынка топливом - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:33 04.06.2026 (обновлено: 18:36 04.06.2026)
Глава ФАС рассказал о мерах для обеспечения внутреннего рынка топливом

Шаскольский: власти России делают все для обеспечения внутреннего рынка топливом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские власти и компании принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.
  • У правительства есть инструмент запрета на экспорт дизельного топлива в случае изменения ситуации на рынке, отметил он
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Власти РФ и компании принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский в кулуарах ПМЭФ.
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"Держим ситуацию под контролем. Сейчас и компании, и органы власти слаженно работают, чтобы обеспечить потребителей необходимым объемом топлива", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном запрете экспорта дизельного топлива, глава ФАС отметил, что у правительства есть такой инструмент как запрет на экспорт на случай изменения ситуации на рынке. По его словам, этот вопрос решается совместно с Минэнерго, с которым ведомство находится в ежедневном контакте.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Максим Шаскольский
 
 
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