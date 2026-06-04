РФПИ подпишет соглашение о тоннеле через Берингов пролив, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив.
- Тоннель, который соединит Россию и Аляску, может быть построен менее чем за восемь лет, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций завтра подпишет соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" в рамках ПМЭФ.
Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
Известный американский инвестор Джим Роджерс в конце прошлого года говорил РИА Новости, что считает замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США, это пошло бы на пользу обеим странам и "было бы замечательно, если б можно было легко ездить между Россией и Соединенными Штатами".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.