РФПИ подпишет соглашение о тоннеле через Берингов пролив, заявил Дмитриев

"Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда" в рамках ПМЭФ.