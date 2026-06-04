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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 04.06.2026
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08:24 04.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Тишковец: июльское тепло, небольшие дожди и гроза ожидаются в Москве в четверг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающая в парке Горького в Москве
Отдыхающая в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отдыхающая в парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди и гроза, воздух прогреется до плюс 22–25 градусов.
  • В пятницу и выходные в столичном регионе прогнозируется преимущественно солнечная, сухая и теплая погода с температурой ночью плюс 9–12 градусов, днем — плюс 22–25 градусов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха плюс 22 - плюс 25, что соответствует климатической норме июля", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет сильно меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"В пятницу, и особенно в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая и теплая погода, по ночам плюс 9 - плюс 12, после полудня июльские плюс 22 - плюс 25", - добавил он.
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