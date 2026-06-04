Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди и гроза, воздух прогреется до плюс 22–25 градусов.
- В пятницу и выходные в столичном регионе прогнозируется преимущественно солнечная, сухая и теплая погода с температурой ночью плюс 9–12 градусов, днем — плюс 22–25 градусов.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, не исключена гроза, воздух прогреется до плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет сильно меняться и составит 748 миллиметров ртутного столба.
"В пятницу, и особенно в предстоящие выходные в столичном регионе ожидается преимущественно солнечная, сухая и теплая погода, по ночам плюс 9 - плюс 12, после полудня июльские плюс 22 - плюс 25", - добавил он.