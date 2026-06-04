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Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
16:55 04.06.2026 (обновлено: 16:57 04.06.2026)

Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннис
Теннис - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского парного разряда на Открытом чемпионате Франции.
  • В четвертьфинале они уступили четвертым сеяным китаянкам Синьжань Сунь и Жуйэнь Чжан со счетом 3:6, 4:6.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не сумели выйти в полуфинал женского юниорского парного разряда на Открытом чемпионате Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале посеянные под пятым номером Дорофеева-Рыбас и Пушкарева уступили четвертым сеяным китаянкам Синьжань Сунь и Жуйэнь Чжан со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
В полуфинале китаянки сыграют с победительницами встречи Виктория Луиза Баррос (Бразилия, 1-й номер посева)/Паола Пиньера Селорио (Испания) - Джордин Хэйзелитт/Уэллес Ньюман (обе - США, 8).
Российская теннисистка Алиса Октябрева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Российская теннисистка вышла в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"
Вчера, 13:57
 
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