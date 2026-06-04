Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не сумели выйти в полуфинал женского юниорского парного разряда на Открытом чемпионате Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.