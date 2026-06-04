Дорофеева-Рыбас и Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не вышли в полуфинал юниорского парного разряда на Открытом чемпионате Франции.
- В четвертьфинале они уступили четвертым сеяным китаянкам Синьжань Сунь и Жуйэнь Чжан со счетом 3:6, 4:6.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские теннисистки Фелицата Дорофеева-Рыбас и Анна Пушкарева не сумели выйти в полуфинал женского юниорского парного разряда на Открытом чемпионате Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В четвертьфинале посеянные под пятым номером Дорофеева-Рыбас и Пушкарева уступили четвертым сеяным китаянкам Синьжань Сунь и Жуйэнь Чжан со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.