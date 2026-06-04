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Российская теннисистка вышла в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Теннис
 
13:57 04.06.2026 (обновлено: 14:00 04.06.2026)
Российская теннисистка вышла в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

Россиянка Октябрева вышла в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

© Фото : Пресс-служба FFTРоссийская теннисистка Алиса Октябрева
Российская теннисистка Алиса Октябрева - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба FFT
Российская теннисистка Алиса Октябрева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алиса Октябрева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
  • В четвертьфинале Октябрева обыграла соотечественницу Екатерину Доценко со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
В матче четвертьфинала турнира Октябрева, посеянная под 12-м номером, обыграла соотечественницу Екатерину Доценко со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут.
В полуфинале турнира Октябрева сыграет против победительницы встречи Яна Ковачкова (Чехия, 4) - Чаро Эскива-Баньюльс (Испания, 9).
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