Российская теннисистка вышла в полуфинал юниорского "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алиса Октябрева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
- В четвертьфинале Октябрева обыграла соотечественницу Екатерину Доценко со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции в юниорском разряде.
В матче четвертьфинала турнира Октябрева, посеянная под 12-м номером, обыграла соотечественницу Екатерину Доценко со счетом 6:3, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут.