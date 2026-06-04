На ПМЭФ обсудили роль международной кооперации в продвижении технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Устойчивость российской экономики и принципы внедрения отечественных передовых решений за рубежом обсудили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме.

В четверг состоялась сессия "Как закаляется бизнес: международная кооперация - мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков".

"Если мы хотим присутствовать на рынках в долгую, то надо выстраивать диалог на действительно таком доверительном базисе. А этот базис создается и на уровне кадровой поддержки, и на уровне академического обмена, и даже на уровне такой ценностной кооперации", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

Она отметила, что экспорт технологий требует комплексного подхода и выстраивания долгосрочного доверия между партнерами.

По словам Поповой, в рамках работы с международными рынками, в частности, в Индии, реализуются не только технологические проекты, но и образовательные инициативы, деловые советы и программы академического обмена.

В этой связи президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани в ходе сессии отметил, что Россия и Индия, объединяя усилия, могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности.

Министр правительства Москвы, глава инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, в свою очередь, рассказал об экономике столицы, отметив, что Москва сегодня является крупным промышленным и высокотехнологичным центром, где работают тысячи предприятий с высокой долей инновационной продукции.

В ходе сессии вопросы экспорта технологий также обсудили статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа, президент АО "Автоваз" Максим Соколов, президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани и заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Евгений Чаркин.