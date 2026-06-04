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На ПМЭФ обсудили роль международной кооперации в продвижении технологий - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:22 04.06.2026
На ПМЭФ обсудили роль международной кооперации в продвижении технологий

На ПМЭФ обсудили роль международной кооперации в продвижении российских

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Устойчивость российской экономики и принципы внедрения отечественных передовых решений за рубежом обсудили эксперты на Петербургском международном экономическом форуме.
В четверг состоялась сессия "Как закаляется бизнес: международная кооперация - мотор для глобальных проектов технологического лидерства и завоевания новых рынков".
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Шувалов: цифровые суверенные сервисы в России должны развиваться
Вчера, 19:37
"Если мы хотим присутствовать на рынках в долгую, то надо выстраивать диалог на действительно таком доверительном базисе. А этот базис создается и на уровне кадровой поддержки, и на уровне академического обмена, и даже на уровне такой ценностной кооперации", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.
Она отметила, что экспорт технологий требует комплексного подхода и выстраивания долгосрочного доверия между партнерами.
По словам Поповой, в рамках работы с международными рынками, в частности, в Индии, реализуются не только технологические проекты, но и образовательные инициативы, деловые советы и программы академического обмена.
В этой связи президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани в ходе сессии отметил, что Россия и Индия, объединяя усилия, могут создавать совместные платформы и пилотные проекты, а также объекты интеллектуальной собственности.
Генеральный директор VK Владимир Кириенко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Гендиректор VK рассказал о развитии российских приложений
Вчера, 19:21
Министр правительства Москвы, глава инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, в свою очередь, рассказал об экономике столицы, отметив, что Москва сегодня является крупным промышленным и высокотехнологичным центром, где работают тысячи предприятий с высокой долей инновационной продукции.
В ходе сессии вопросы экспорта технологий также обсудили статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа, президент АО "Автоваз" Максим Соколов, президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани и заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Евгений Чаркин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
На ПМЭФ обсудили технологическое лидерство России в фарминновациях
3 июня, 16:01
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияИндияМоскваНаталия ПоповаСэмми КотваниАнатолий ГарбузовИннопрактикаТрансмашхолдингАвтоВАЗ
 
 
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