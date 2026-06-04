Cloudflare, чьи технологии ФСБ связала со слежкой, сотрудничает с Украиной

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, сотрудничает с украинскими структурами в вопросах кибербезопасности и предупреждения угроз, выяснило РИА Новости, изучив информацию об организации.

Сотрудничество идет в рамках Project Galileo — программы, по которой Cloudflare, как утверждается, бесплатно предоставляет услуги кибербезопасности различным клиентам. Конкретный список украинских подписчиков компания не раскрывает, однако указывала, что речь идет примерно о сотне организаций, включая СМИ, правозащитные группы и разработчиков приложений для оповещения о воздушных тревогах.