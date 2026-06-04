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Cloudflare, чьи технологии ФСБ связала со слежкой, сотрудничает с Украиной - РИА Новости, 04.06.2026
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05:22 04.06.2026
Cloudflare, чьи технологии ФСБ связала со слежкой, сотрудничает с Украиной

Cloudflare, чьи технологии ФСБ связала со слежкой, сотрудничает с Киевом

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России связала технологии американской компании Cloudflare со слежкой за высокопоставленными российскими служащими.
  • Cloudflare сотрудничает с украинскими государственными структурами и объектами инфраструктуры в вопросах кибербезопасности в рамках программы Project Galileo.
  • Cloudflare бесплатно предоставляет услуги кибербезопасности примерно ста украинским организациям, включая СМИ, правозащитные группы и разработчиков приложений для оповещения о воздушных тревогах.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Американская компания Cloudflare, чьи технологии ФСБ России связала со слежкой за высокопоставленными российскими служащими, сотрудничает с украинскими структурами в вопросах кибербезопасности и предупреждения угроз, выяснило РИА Новости, изучив информацию об организации.
ФСБ РФ во вторник сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций. Гаджеты были заражены вредоносным ПО. На опубликованных кадрах показаны офисы Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.
Согласно изученной РИА Новости информации, Cloudflare предоставляет украинским государственным структурам и объектам инфраструктуры средства цифровой защиты.
Сотрудничество идет в рамках Project Galileo — программы, по которой Cloudflare, как утверждается, бесплатно предоставляет услуги кибербезопасности различным клиентам. Конкретный список украинских подписчиков компания не раскрывает, однако указывала, что речь идет примерно о сотне организаций, включая СМИ, правозащитные группы и разработчиков приложений для оповещения о воздушных тревогах.
Украинская тематика в последний раз упоминалась на официальном сайте Cloudflare в мае 2024 года. При этом, по данным СМИ, компания продолжает оказывать услуги украинским клиентам в сфере кибербезопасности: в частности, в мае упоминался ее доклад за 2026 год, где Украина названа "эпицентром гибридной войны".
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