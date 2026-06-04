ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и три автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и три автомобиля в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Уничтожено до 50 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Димитрово и Преображенка Запорожской области.