Николаев обсудил планы строительства сортировочного центра Wildberries

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ встретился с основателем Wildberries, главой RWB Татьяной Ким, где подтвердили дорожную карту инвестпроекта по строительству сортировочного центра Wildberries под Якутском и уточнили отдельные параметры его реализации, сообщает пресс-служба правительства региона.

В сентябре 2025 года между Республикой Саха (Якутия) и ООО "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ) было заключено соглашение о реализации строительства сортировочного центра в Якутии. RWB планирует создать сортировочный центр площадью 52 тысяч квадратных метров и синхронизировать пуск объекта с вводом в эксплуатацию Ленского моста.

"Уверен, такая логистическая увязка даст мощный эффект для всей транспортной системы республики, ускорит доставку товаров и повысит доступность маркетплейса для жителей Якутии", – отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба.

На встрече обсуждались подходы по активному привлечению к проекту местных производителей строительных и иных материалов, в том числе АО "Жатайская судоверфь", которое может производить металлоконструкции с учетом технических требований ООО "РВБ".

Также в ходе встречи были рассмотрены пути повышения объема продаж товаров республиканских предпринимателей на региональной витрине маркетплейса "Сделано в Якутии", запущенной ранее для целевого продвижения товаров местных производителей.