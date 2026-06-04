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Николаев обсудил планы строительства сортировочного центра Wildberries - РИА Новости, 04.06.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
10:19 04.06.2026
Николаев обсудил планы строительства сортировочного центра Wildberries

Айсен Николаев обсудил планы строительства сортировочного центра Wildberries

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАйсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ встретился с основателем Wildberries, главой RWB Татьяной Ким, где подтвердили дорожную карту инвестпроекта по строительству сортировочного центра Wildberries под Якутском и уточнили отдельные параметры его реализации, сообщает пресс-служба правительства региона.
В сентябре 2025 года между Республикой Саха (Якутия) и ООО "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ) было заключено соглашение о реализации строительства сортировочного центра в Якутии. RWB планирует создать сортировочный центр площадью 52 тысяч квадратных метров и синхронизировать пуск объекта с вводом в эксплуатацию Ленского моста.
"Уверен, такая логистическая увязка даст мощный эффект для всей транспортной системы республики, ускорит доставку товаров и повысит доступность маркетплейса для жителей Якутии", – отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба.
На встрече обсуждались подходы по активному привлечению к проекту местных производителей строительных и иных материалов, в том числе АО "Жатайская судоверфь", которое может производить металлоконструкции с учетом технических требований ООО "РВБ".
Также в ходе встречи были рассмотрены пути повышения объема продаж товаров республиканских предпринимателей на региональной витрине маркетплейса "Сделано в Якутии", запущенной ранее для целевого продвижения товаров местных производителей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)ПМЭФ
 
 
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