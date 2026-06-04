МККК посетил Старобельск для оценки последствий ударов по колледжу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители МККК посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий ударов по педагогическому колледжу.
- Делегация МККК совместно с региональным «Обществом Красного Креста» в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
- В МККК выразили соболезнования семьям погибших и отметили, что каждая потерянная жизнь мирного гражданина — это трагедия.
ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости. Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий ударов по педагогическому колледжу, сообщили РИА Новости в организации.
Во вторник делегация МККК совместно с региональным "Обществом Красного Креста" в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетила место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"Наша команда посетила Старобельск, потому что присутствие, выслушивание и непосредственное наблюдение за тем, что переживают люди, - это часть нашей работы. Мы приехали, чтобы увидеть гуманитарные последствия ударов и, прежде всего, быть с пострадавшими, услышать их истории, признать их боль и опасения", - сообщили в пресс-службе организации.
В МККК выразили соболезнования семьям погибших, отметив, что "жизнь каждого мирного гражданина, потерянная в этом конфликте, - это трагедия".
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.