Путин: США вынуждены отвлекаться на вопрос урегулирования вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что перед США сейчас остро стоит вопрос урегулирования ситуации вокруг Ирана.
- Путин отметил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Перед США сейчас остро стоит вопрос урегулирования сиутации вокруг Ирана, Вашингтон вынужден отвлекаться на это, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Российский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине.
"Сейчас действительно остро стоит вопрос об урегулировании другого кризиса - на иранском направлении. Естественно, мы все это видим, понимаем, что администрация США отвлекается, вынуждена заниматься, прежде всего, этим вопросом", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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