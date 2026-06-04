СМИ: США хотят отказаться от предоставления НАТО самолетов-заправщиков

Как следует из документа, планируется отказаться от предоставления альянсу возможности использовать американские современные самолеты-заправщики KC-46 и дальние разведывательные дроны. Кроме того, США намерены сократить число самолетов-заправщиков KC-135 с 71 до 63, истребителей F-16 и F-15E с 99 до 63 и с 54 до 36 соответственно, а также почти в два раза уменьшить количество ударных дронов MQ-9. Из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков планируется оставить по одному, из 26 патрульных самолетов морской авиации Boeing P-8A Poseidon - только 15.