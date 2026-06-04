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СМИ: США хотят отказаться от предоставления НАТО самолетов-заправщиков - РИА Новости, 04.06.2026
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16:21 04.06.2026
СМИ: США хотят отказаться от предоставления НАТО самолетов-заправщиков

Bild: США не хотят предоставлять НАТО дроны для разведки и самолеты-заправщики

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США планируют отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и дальних разведывательных дронов.
  • Планируется сокращение числа других видов вооружения для НАТО в рамках NATO Force Model.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США планируют отказаться от представления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия, Вашингтон также хочет уменьшить число и других видов вооружения для НАТО, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на документ.
В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач.
"Появился список, который показывает, какие возможности они (США) больше не ходят предоставлять альянсу... Сокращения в первую очередь затронут NATO Force Model", - говорится в публикации со ссылкой на засекреченный список, оказавшийся в распоряжении издания Bild.
Как следует из документа, планируется отказаться от предоставления альянсу возможности использовать американские современные самолеты-заправщики KC-46 и дальние разведывательные дроны. Кроме того, США намерены сократить число самолетов-заправщиков KC-135 с 71 до 63, истребителей F-16 и F-15E с 99 до 63 и с 54 до 36 соответственно, а также почти в два раза уменьшить количество ударных дронов MQ-9. Из двух авианосных ударных групп и соединений бомбардировщиков планируется оставить по одному, из 26 патрульных самолетов морской авиации Boeing P-8A Poseidon - только 15.
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