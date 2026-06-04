В США впервые за 60 лет обнаружили плотоядную муху-винтореза

Краткий пересказ от РИА ИИ Плотоядная муха-винторез Нового Света обнаружена в США впервые с 1966 года.

Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны животных и людей, питаясь их плотью, без лечения заражение приводит к гибели.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Плотоядная муха-винторез Нового Света обнаружена в США впервые с 1966 года, следует из заявления министерства сельского хозяйства страны.

Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны животных и людей, питаясь их плотью. Без лечения заражение приводит к гибели.

"Паразит был обнаружен у трехнедельного теленка... Личинки этого насекомого проникают в ткани животных, причиняя серьезный ущерб скоту и вызывая экономический ущерб", - говорится в заявлении.