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В США впервые за 60 лет обнаружили плотоядную муху-винтореза - РИА Новости, 04.06.2026
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15:49 04.06.2026
В США впервые за 60 лет обнаружили плотоядную муху-винтореза

В США впервые с 1966 года обнаружили муху-винтореза Нового Света

© AP Photo / Denise BonillaМуха-винторез
Муха-винторез - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Denise Bonilla
Муха-винторез. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Плотоядная муха-винторез Нового Света обнаружена в США впервые с 1966 года.
  • Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны животных и людей, питаясь их плотью, без лечения заражение приводит к гибели.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Плотоядная муха-винторез Нового Света обнаружена в США впервые с 1966 года, следует из заявления министерства сельского хозяйства страны.
Личинки мухи-винтореза проникают в открытые раны животных и людей, питаясь их плотью. Без лечения заражение приводит к гибели.
"Паразит был обнаружен у трехнедельного теленка... Личинки этого насекомого проникают в ткани животных, причиняя серьезный ущерб скоту и вызывая экономический ущерб", - говорится в заявлении.
Считалось, что опасный паразит был уничтожен в США в 1966 году.
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