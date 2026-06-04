США говорят Украине о необходимости встать на путь мира, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США постоянно идет, американская сторона заявляет Украине о необходимости встать на путь мира, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ-2026.