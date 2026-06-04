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США говорят Украине о необходимости встать на путь мира, заявил Дмитриев - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:13 04.06.2026 (обновлено: 15:15 04.06.2026)
США говорят Украине о необходимости встать на путь мира, заявил Дмитриев

Дмитриев: США заявляют Украине о необходимости встать на путь мира

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диалог между Россией и США постоянно ведется, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026.
  • Он сообщил, что американская сторона заявляет Украине о необходимости встать на путь мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США постоянно идет, американская сторона заявляет Украине о необходимости встать на путь мира, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ-2026.
"Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с ним (Стивом Уиткоффом - ред.), и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает, в том числе, украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянных провокаций и конфронтаций", - прокомментировал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияКирилл ДмитриевСШАУкраинаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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