США говорят Украине о необходимости встать на путь мира, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диалог между Россией и США постоянно ведется, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026.
- Он сообщил, что американская сторона заявляет Украине о необходимости встать на путь мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Диалог России и США постоянно идет, американская сторона заявляет Украине о необходимости встать на путь мира, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ-2026.
"Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с ним (Стивом Уиткоффом - ред.), и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру, американская сторона озвучивает, в том числе, украинской стороне, что необходимо встать на путь мира, а не постоянных провокаций и конфронтаций", - прокомментировал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.