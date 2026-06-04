Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта с Россией был бы ошибкой со стороны США.
- По ее словам, именно зрелая дипломатия и поддержание открытого диалога с Россией позволят администрации президента США Дональда Трампа добиться успеха.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Любой отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта с Россией был бы ошибкой со стороны США, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети X.
"Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией — лучший способ разрешить войну, ошибается", — написала она, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.
По ее словам, именно зрелая дипломатия и поддержание открытого диалога с Россией позволят администрации президента США Дональда Трампа добиться успеха.
Президент России Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что СВО может быть завершена "до конца суток", для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ.