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В конгрессе США ответили на заявление Рубио о России - РИА Новости, 04.06.2026
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06:42 04.06.2026 (обновлено: 07:19 04.06.2026)
В конгрессе США ответили на заявление Рубио о России

Конгрессвумен Луна: отказ от переговоров с Россией был бы ошибкой для США

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта с Россией был бы ошибкой со стороны США.
  • По ее словам, именно зрелая дипломатия и поддержание открытого диалога с Россией позволят администрации президента США Дональда Трампа добиться успеха.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Любой отказ от дипломатического урегулирования украинского конфликта с Россией был бы ошибкой со стороны США, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в социальной сети X.
"Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией — лучший способ разрешить войну, ошибается", — написала она, комментируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
США сохраняют политику санкций против России, заявил Рубио
3 июня, 23:29
По ее словам, именно зрелая дипломатия и поддержание открытого диалога с Россией позволят администрации президента США Дональда Трампа добиться успеха.
Вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия остается вызовом для Штатов. Он добавил, что Вашингтон видит угрозу эскалации конфликта на Украине, считая, что ситуация зашла в тупик, а также анонсировал новые санкции против Москвы.
Президент России Владимир Путин говорил, что процесс урегулирования на Украине на паузе, но это не означает, что контактов с США нет, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отмечал, что СВО может быть завершена "до конца суток", для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
США работают над новыми санкциями против России, заявил Рубио
3 июня, 23:06
 
В миреРоссияСШАУкраинаМарко РубиоАнна Паулина ЛунаВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
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