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Спецоперация, 4 июня: ВС России освободили Комсомольское - РИА Новости, 04.06.2026
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18:36 04.06.2026

Спецоперация, 4 июня: ВС России освободили Комсомольское

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.
  • Вооруженные силы России при освобождении Комсомольского зачистили район обороны ВСУ до пяти квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск РФ "Восток" освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Вооруженные силы России при освобождении Комсомольского зачистили район обороны ВСУ до пяти квадратных километров, взяли под контроль более 250 строений, а также уничтожили более роты украинских боевиков, отмечается в сообщении ведомства.
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ВСУ за сутки потеряли 1420 военнослужащих и 601 беспилотник.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 156 058 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 210 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 297 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Погибший испанский наемник ВСУ Перес Родригес по прозвищу "Шакал" кремирован и тайно захоронен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В его телефоне были найдены ценная информация для ударов по базам националистов в Харьковской области, а также данные об офицерах ГУР и СБУ.
Командир штурмового взвода РФ Владимир Штульберг два с половиной месяца сидел на передовой позиции на подходе к Новопавловке на днепропетровском направлении и помогал российским бойцам зайти в окрестности населенного пункта, сообщили в Минобороны РФ.
Военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Таксист" рассказал РИА Новости, что во время массированной атаки беспилотников ВСУ сумел за час уничтожить восемь вражеских дронов, прикрывая действия российской пехоты на добропольском направлении.
Подразделения штурмового 225-го полка ВСУ "Скала", прозванного "полком смерти", переброшены к реке Псел под Сумами, там в начале мая утонули десятки солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Подлость ВСУ

Украинский командир с позывным "Барт" отдал приказ военнослужащим в селе Доброполье не подпускать к себе никого из гражданских и "обнулять" всех, включая мирных жителей, сообщил РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков.
ВСУ с гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре, повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.
Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона, критически важные объекты города запитаны от резервных источников, отметил Пухов.
Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области, пострадали две женщины, сообщили в оперштабе региона.
Беспилотник ВСУ атаковал территорию центральной районной больницы в Алешках Херсонской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Старобельская трагедия

ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей - жертв конфликтов, учрежденного Всемирной организацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, международные чиновники не приезжают на место трагедии в Старобельске для "дополнительной верификации" событий, требуя въезд через Украину.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель 21 мирного жителя после ударов ВСУ по коллежу в Старобельске.
Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий ударов по педагогическому колледжу, сообщили РИА Новости в организации. В МККК сказал, что обсудят со сторонами конфликта любые обеспокоенности по теме ведения боевых действий.
Тяжело раненого при атаке на колледж в ЛНР студента перевели в Москву, сообщил журналистам заместитель главного врача по медицинской работе Луганской Республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.
Только одна студентка, пострадавшая при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, остается в больнице Луганска, рассказал Новрузов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что продолжит передавать материалы о преступлениях ВСУ в международные правозащитные организации в связи с ударами по мирным гражданам.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаробельскЗапорожская областьВладимир СальдоМария ЗахароваЯна ЛантратоваВооруженные силы УкраиныООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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