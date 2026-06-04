Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.

Вооруженные силы России при освобождении Комсомольского зачистили район обороны ВСУ до пяти квадратных километров и взяли под контроль более 250 строений.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск РФ "Восток" освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы России при освобождении Комсомольского зачистили район обороны ВСУ до пяти квадратных километров, взяли под контроль более 250 строений, а также уничтожили более роты украинских боевиков, отмечается в сообщении ведомства.

ВСУ за сутки потеряли 1420 военнослужащих и 601 беспилотник.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 156 058 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 608 танков и других боевых бронированных машин, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 210 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 297 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Погибший испанский наемник ВСУ Перес Родригес по прозвищу "Шакал" кремирован и тайно захоронен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В его телефоне были найдены ценная информация для ударов по базам националистов в Харьковской области , а также данные об офицерах ГУР и СБУ

Командир штурмового взвода РФ Владимир Штульберг два с половиной месяца сидел на передовой позиции на подходе к Новопавловке на днепропетровском направлении и помогал российским бойцам зайти в окрестности населенного пункта, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Таксист" рассказал РИА Новости, что во время массированной атаки беспилотников ВСУ сумел за час уничтожить восемь вражеских дронов, прикрывая действия российской пехоты на добропольском направлении.

Подразделения штурмового 225-го полка ВСУ "Скала", прозванного "полком смерти", переброшены к реке Псел под Сумами , там в начале мая утонули десятки солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подлость ВСУ

Украинский командир с позывным "Барт" отдал приказ военнослужащим в селе Доброполье не подпускать к себе никого из гражданских и "обнулять" всех, включая мирных жителей, сообщил РИА Новости пленный этнический суданец Даниель Жарков.

ВСУ с гексакоптера сбросили боеприпасы на автостоянку в Энергодаре , повреждено более десяти автомобилей, пострадавших нет, сообщил глава города Максим Пухов.

Энергодар в Запорожской области полностью обесточен из-за ударов ВСУ по инфраструктуре региона, критически важные объекты города запитаны от резервных источников, отметил Пухов.

Дрон ВСУ нанес удар по служебному микроавтобусу в Шебекинском округе Белгородской области , пострадали две женщины, сообщили в оперштабе региона.

Старобельская трагедия

ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей - жертв конфликтов, учрежденного Всемирной организацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . По ее словам, международные чиновники не приезжают на место трагедии в Старобельске для "дополнительной верификации" событий, требуя въезд через Украину

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель 21 мирного жителя после ударов ВСУ по коллежу в Старобельске.

Представители Международного комитета Красного креста (МККК) посетили Старобельск для оценки гуманитарных последствий ударов по педагогическому колледжу, сообщили РИА Новости в организации. В МККК сказал, что обсудят со сторонами конфликта любые обеспокоенности по теме ведения боевых действий.

Тяжело раненого при атаке на колледж в ЛНР студента перевели в Москву , сообщил журналистам заместитель главного врача по медицинской работе Луганской Республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.

Только одна студентка, пострадавшая при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, остается в больнице Луганска , рассказал Новрузов.