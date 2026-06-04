Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Комсомольское в Запорожской области.
- В ходе освобождения российские военные уничтожили более роты ВСУ и поразили военную технику.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка войск "Восток" при освобождении Комсомольского уничтожила более роты ВСУ, сообщили в министерстве обороны России.
Минобороны РФ в четверг сообщило об освобождении российскими бойцами населенного пункта Комсомольское в Запорожской области.
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"Уничтожено свыше роты живой силы ВСУ, поражены шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексакоптеров", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18