"Восток" при освобождении Комсомольского уничтожил более роты ВСУ

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"Уничтожено свыше роты живой силы ВСУ, поражены шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжелых гексакоптеров", - говорится в сообщении.