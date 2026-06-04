Расчеты дронов "Севера" поразили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Совместными усилиями нескольких расчетов САУ была полностью уничтожена.

КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Сом".

"Во время дежурства нашим расчетом в лесном массиве Сумской области была обнаружена замаскированная позиция САУ "Богдана". Доложили об обнаруженной цели на командный пункт и ударили по САУ дроном", – сказал "Сом".

По словам военнослужащего, взаимодействующие расчеты оперативно прибыли по переданным координатам и также отработали по цели.

"В итоге совместными усилиями нескольких расчетов цель была полностью уничтожена", - рассказал он.