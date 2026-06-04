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Расчеты дронов "Севера" поразили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.06.2026
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07:01 04.06.2026
Расчеты дронов "Севера" поразили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроноводы "Севера" поразили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» обнаружили в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
  • Совместными усилиями нескольких расчетов САУ была полностью уничтожена.
КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили в Сумской области украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана", сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Сом".
"Во время дежурства нашим расчетом в лесном массиве Сумской области была обнаружена замаскированная позиция САУ "Богдана". Доложили об обнаруженной цели на командный пункт и ударили по САУ дроном", – сказал "Сом".
По словам военнослужащего, взаимодействующие расчеты оперативно прибыли по переданным координатам и также отработали по цели.
"В итоге совместными усилиями нескольких расчетов цель была полностью уничтожена", - рассказал он.
Он уточнил, что огневое поражение вражеских артиллерийских систем снижает боеспособность подразделений ВСУ.
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