ВС России за сутки уничтожили три НРТК ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.

Между расчетами и пунктом управления БПЛА налажена бесперебойная связь, управление подразделениями ведется круглосуточно.

КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Якут".

"Операторы FPV-дронов роты БПЛА за сутки уничтожили три роботизированных комплекса противника, которые перевозили боекомплект и продовольствие для военнослужащих противника. Цели были оперативно поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой", – рассказал "Якут".

По словам военнослужащего, между расчетами и пунктом управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств, а управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.