Рота "Днепра" за май уничтожила под Херсоном 321 цель

ГЕНИЧЕСК, 4 июн — РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" за май уничтожили в оккупированном Киевом Херсоне и окрестностях 321 цель ВСУ, в том числе две радиолокационные станции израильского производства Rada, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем с позывным "Охота".

"Нашим подразделением за май месяц было вскрыто и уничтожено 321 цель, среди которых три установки радиоэлектронной разведки "Пластун", две РЛС Rada и один крупнокалиберный миномет предположительно натовского производства", – сказал офицер.