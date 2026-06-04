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Рота "Днепра" за май уничтожила под Херсоном 321 цель - РИА Новости, 04.06.2026
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Рота "Днепра" за май уничтожила под Херсоном 321 цель

РИА Новости: рота "Днепра" за май уничтожила под Херсоном 321 цель

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии «Днепра» за май уничтожили в Херсоне и окрестностях 321 цель ВСУ.
  • Среди уничтоженных целей — три установки радиоэлектронной разведки «Пластун», две радиолокационные станции Rada и один крупнокалиберный миномет предположительно натовского производства.
ГЕНИЧЕСК, 4 июн — РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" за май уничтожили в оккупированном Киевом Херсоне и окрестностях 321 цель ВСУ, в том числе две радиолокационные станции израильского производства Rada, сообщил РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем с позывным "Охота".
"Нашим подразделением за май месяц было вскрыто и уничтожено 321 цель, среди которых три установки радиоэлектронной разведки "Пластун", две РЛС Rada и один крупнокалиберный миномет предположительно натовского производства", – сказал офицер.
Кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение целей, есть в распоряжении агентства.
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