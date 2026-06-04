КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, один склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".