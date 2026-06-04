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"Север" за ночь уничтожил 15 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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"Север" за ночь уничтожил 15 пунктов управления БПЛА ВСУ

ВС РФ ночью уничтожили 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в двух областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллерийские расчеты РФ уничтожили более 50 солдат ВСУ, один склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники.
  • Огневые удары были нанесены в Харьковской и Сумской областях.
КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Артиллерийские расчеты РФ в темное время суток уничтожили более 50 солдат, один склад с боеприпасами, 15 пунктов управления БПЛА и 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток выполнили более 320 огневых задач, из них свыше 60 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено более 50 солдат ВСУ, один склад с боеприпасами и 15 пунктов управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях", – сообщил собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, уничтожены 11 единиц бронированной автомобильной техники ВСУ.
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