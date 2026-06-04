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Российский морпех сбил за час восемь дронов - РИА Новости, 04.06.2026
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Российский морпех сбил за час восемь дронов

РИА Новости: морпех ВС России сбил за час восемь дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Таксист" рассказал РИА Новости, что во время массированной атаки беспилотников ВСУ сумел за час уничтожить восемь вражеских дронов, прикрывая действия российской пехоты на Добропольском направлении.
По словам морпеха 61-й гвардейской бригады, противник одновременно применял большое число беспилотников различных типов, включая FPV-дроны и дроны на оптоволоконном управлении.
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"За час я смог уничтожить восемь дронов ВСУ и показал им тогда кузькину мать", — сказал морпех.
Военный также рассказал, что в успешной борьбе с беспилотниками помог опыт, полученный еще до начала службы. В гражданской жизни он увлекался охотой, а навыки стрельбы по быстро движущимся целям оказались востребованы и в зоне боевых действий.
"Я когда на СВО попал, я уже понимал, как, куда, зачем и сколько летит дробь", — отметил он.
Морпех подчеркнул, что считает охоту своей стихией и уверен, что приобретенный на фронте опыт сделает его еще более результативным стрелком.
"Это моя стихия, я охотник на войне и дома", — заключил "Таксист".
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