Российский морпех сбил за час восемь дронов

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Таксист" рассказал РИА Новости, что во время массированной атаки беспилотников ВСУ сумел за час уничтожить восемь вражеских дронов, прикрывая действия российской пехоты на Добропольском направлении.

По словам морпеха 61-й гвардейской бригады, противник одновременно применял большое число беспилотников различных типов, включая FPV-дроны и дроны на оптоволоконном управлении.

"За час я смог уничтожить восемь дронов ВСУ и показал им тогда кузькину мать", — сказал морпех.

Военный также рассказал, что в успешной борьбе с беспилотниками помог опыт, полученный еще до начала службы. В гражданской жизни он увлекался охотой, а навыки стрельбы по быстро движущимся целям оказались востребованы и в зоне боевых действий.

"Я когда на СВО попал, я уже понимал, как, куда, зачем и сколько летит дробь", — отметил он.

Морпех подчеркнул, что считает охоту своей стихией и уверен, что приобретенный на фронте опыт сделает его еще более результативным стрелком.