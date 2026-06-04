Группа бойцов ВС России обхитрила боевиков ВСУ и уничтожила их с тыла

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа российских штурмовиков под командованием ефрейтора Алексея Попова зашла в тыл украинским боевикам.

Благодаря навыкам ефрейтора Потапова группа уничтожила противника без потерь и выполнила поставленную задачу.

Расчет миномета под руководством старшины второй статьи Сергея Липовцева уничтожил более 10 боевиков, создав благоприятные условия для продвижения российских войск.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа российских штурмовиков ефрейтора Алексея Попова зашла в тыл украинским боевикам, которые первыми открыли по ним огонь, сообщает Минобороны РФ.

Группе штурмовиков ВС РФ, в составе которой был Потапов, была поставлена задача обнаружить замаскированную позицию противника, уничтожить ее и закрепиться на ней. По пути группа вышла на боевиков ВСУ , направлявшихся в сторону российских позиций. Украинские военнослужащие открыли огонь по бойцам ВС РФ из тяжелых орудий.

"Благодаря навыкам ориентирования на местности ефрейтор Потапов оперативно построил маршрут обхода противника с фланга для последующего выхода в тыл. Группа выдвинулась по указанному маршруту, зайдя противнику в тыл, полностью уничтожив боевиков, продолжила движение по ранее указанному маршруту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря профессионализму и умению ефрейтора ориентироваться на местности, группа уничтожила противника без потерь и выполнила поставленную задачу.

Также ведомство рассказало о работе старшины второй статьи Сергея Липовцева, который руководил расчетом миномета и прикрывал действия российских штурмовиков вблизи линии боевого соприкосновения.