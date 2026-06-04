Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа российских штурмовиков под командованием ефрейтора Алексея Попова зашла в тыл украинским боевикам.
- Благодаря навыкам ефрейтора Потапова группа уничтожила противника без потерь и выполнила поставленную задачу.
- Расчет миномета под руководством старшины второй статьи Сергея Липовцева уничтожил более 10 боевиков, создав благоприятные условия для продвижения российских войск.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа российских штурмовиков ефрейтора Алексея Попова зашла в тыл украинским боевикам, которые первыми открыли по ним огонь, сообщает Минобороны РФ.
Группе штурмовиков ВС РФ, в составе которой был Потапов, была поставлена задача обнаружить замаскированную позицию противника, уничтожить ее и закрепиться на ней. По пути группа вышла на боевиков ВСУ, направлявшихся в сторону российских позиций. Украинские военнослужащие открыли огонь по бойцам ВС РФ из тяжелых орудий.
"Благодаря навыкам ориентирования на местности ефрейтор Потапов оперативно построил маршрут обхода противника с фланга для последующего выхода в тыл. Группа выдвинулась по указанному маршруту, зайдя противнику в тыл, полностью уничтожив боевиков, продолжила движение по ранее указанному маршруту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и умению ефрейтора ориентироваться на местности, группа уничтожила противника без потерь и выполнила поставленную задачу.
Также ведомство рассказало о работе старшины второй статьи Сергея Липовцева, который руководил расчетом миномета и прикрывал действия российских штурмовиков вблизи линии боевого соприкосновения.
Его расчету удалось под огнем вражеской артиллерии и ударами FPV-дронов уничтожить более 10 боевиков, за счет чего противник понес ощутимый ущерб, а для продвижения российских войск были созданы благоприятные условия.