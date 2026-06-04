Рейтинг@Mail.ru
Группа бойцов ВС России обхитрила боевиков ВСУ и уничтожила их с тыла - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 04.06.2026 (обновлено: 00:06 04.06.2026)
Группа бойцов ВС России обхитрила боевиков ВСУ и уничтожила их с тыла

Штурмовики ВС России обхитрили военных ВСУ и уничтожили их с тыла

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа российских штурмовиков под командованием ефрейтора Алексея Попова зашла в тыл украинским боевикам.
  • Благодаря навыкам ефрейтора Потапова группа уничтожила противника без потерь и выполнила поставленную задачу.
  • Расчет миномета под руководством старшины второй статьи Сергея Липовцева уничтожил более 10 боевиков, создав благоприятные условия для продвижения российских войск.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группа российских штурмовиков ефрейтора Алексея Попова зашла в тыл украинским боевикам, которые первыми открыли по ним огонь, сообщает Минобороны РФ.
Группе штурмовиков ВС РФ, в составе которой был Потапов, была поставлена задача обнаружить замаскированную позицию противника, уничтожить ее и закрепиться на ней. По пути группа вышла на боевиков ВСУ, направлявшихся в сторону российских позиций. Украинские военнослужащие открыли огонь по бойцам ВС РФ из тяжелых орудий.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В Черниговской области уничтожили склад ВСУ с ракетами Patriot
Вчера, 21:47
"Благодаря навыкам ориентирования на местности ефрейтор Потапов оперативно построил маршрут обхода противника с фланга для последующего выхода в тыл. Группа выдвинулась по указанному маршруту, зайдя противнику в тыл, полностью уничтожив боевиков, продолжила движение по ранее указанному маршруту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и умению ефрейтора ориентироваться на местности, группа уничтожила противника без потерь и выполнила поставленную задачу.
Также ведомство рассказало о работе старшины второй статьи Сергея Липовцева, который руководил расчетом миномета и прикрывал действия российских штурмовиков вблизи линии боевого соприкосновения.
Его расчету удалось под огнем вражеской артиллерии и ударами FPV-дронов уничтожить более 10 боевиков, за счет чего противник понес ощутимый ущерб, а для продвижения российских войск были созданы благоприятные условия.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Штаб разведки ВСУ попал под удар в Запорожской области
Вчера, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала