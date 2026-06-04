"Спартак" оштрафовали на миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КДК РФС оштрафовал "Спартак" суммарно на один миллион рублей за нарушение коммерческого регламента в полуфинальном матче Кубка России по футболу против "Динамо".
- Первый эпизод нарушения связан с публикациями и рассылкой болельщикам информации о матче с интеграцией товарных знаков букмекерской компании — конкурента титульного спонсора соревнования.
- Второй эпизод связан с размещением перед входом на стадион рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности той же букмекерской компании.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал столичный "Спартак" суммарно на один миллион рублей за нарушение коммерческого регламента в полуфинальном матче пути РПЛ Кубка России по футболу против московского "Динамо", сообщается на сайте организации.
18 марта "Спартак" обыграл "Динамо" во втором матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0, но "бело-голубые" вышли в финал по сумме двух встреч (5:3). "Спартак" продолжил выступление на турнире в пути регионов.
18 марта 2026 • начало в 20:45
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"Было установлено два эпизода. Первый связан с официальными цифровыми коммуникациями клуба – публикациями и рассылкой болельщикам информации, посвященной матчу, с интеграцией товарных знаков букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования", - заявил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.
"Второй эпизод связан с размещением в день матча перед входом на стадион рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования. По первому эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пункта 2.6 статьи 2 приложения № 8 к регламенту Кубка России. По второму эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2 указанного приложения", - добавил Григорьянц.
По итогам прошедшего розыгрыша победителем турнира стал "Спартак", который в суперфинале Кубка России обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 - по пенальти).