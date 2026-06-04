"Спартак" оштрафовали на миллион рублей

"Второй эпизод связан с размещением в день матча перед входом на стадион рекламных материалов с QR-кодами, которые отсылали к маркетинговой активности букмекерской компании, являющейся конкурентом титульного спонсора соревнования. По первому эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пункта 2.6 статьи 2 приложения № 8 к регламенту Кубка России. По второму эпизоду клуб оштрафован на 500 000 рублей за нарушение пунктов 2.4 и 2.5 статьи 2 указанного приложения", - добавил Григорьянц.