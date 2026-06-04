"Спартак" назвал победу в РПЛ главной задачей клуба в следующем сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский «Спартак» ставит одной из задач на предстоящий сезон победу в чемпионате России, заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Некрасов.

В сезоне-2025/26 «Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз в истории и занял четвертое место в чемпионате.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московский "Спартак" ставит одной из задач на предстоящий сезон победу в чемпионате России, заявил журналистам генеральный директор футбольного клуба Сергей Некрасов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В сезоне-2025/26 " Спартак " выиграл в пятый раз в истории Кубок России. В чемпионате клуб занял четвертое место.

"Конечно, - ответил Некрасов на вопрос о чемпионстве в качестве задачи на сезон. - Взяв кубок, было бы странно ориентироваться на более скромные цели".

Последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в 2017 году. "Красно-белые" являются 10-кратными чемпионами страны.