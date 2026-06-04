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"Спартак" назвал победу в РПЛ главной задачей клуба в следующем сезоне - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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17:20 04.06.2026 (обновлено: 17:28 04.06.2026)
"Спартак" назвал победу в РПЛ главной задачей клуба в следующем сезоне

Гендиректор «Спартака» Некрасов назвал победу в ЧР главной задачей клуба

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» ставит одной из задач на предстоящий сезон победу в чемпионате России, заявил генеральный директор футбольного клуба Сергей Некрасов.
  • В сезоне-2025/26 «Спартак» выиграл Кубок России в пятый раз в истории и занял четвертое место в чемпионате.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московский "Спартак" ставит одной из задач на предстоящий сезон победу в чемпионате России, заявил журналистам генеральный директор футбольного клуба Сергей Некрасов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В сезоне-2025/26 "Спартак" выиграл в пятый раз в истории Кубок России. В чемпионате клуб занял четвертое место.
"Конечно, - ответил Некрасов на вопрос о чемпионстве в качестве задачи на сезон. - Взяв кубок, было бы странно ориентироваться на более скромные цели".
Последний раз "Спартак" выигрывал чемпионат России в 2017 году. "Красно-белые" являются 10-кратными чемпионами страны.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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