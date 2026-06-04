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Союзники в курсе шагов США по изменению контингента в Европе, заявил Рубио - РИА Новости, 04.06.2026
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00:14 04.06.2026
Союзники в курсе шагов США по изменению контингента в Европе, заявил Рубио

Рубио: союзники в курсе каждого шага США по изменению контингента в Европе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО информированы о каждом шаге США при изменениях американского контингента в Европе.
  • Рубио подчеркнул, что нынешние изменения американского военного контингента в Европе были запланированы США ранее.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Союзники по НАТО в курсе каждого шага США при изменениях американского контингента в Европе, это не должны их ни удивлять, ни шокировать, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
"Они (союзники по НАТО - ред.) информированы о каждом шаге на этом пути", - сказал Рубио в сенате США, комментируя пересмотр американского военного контингента в Европе.
Рубио добавил, что все, что делает американская администрация, не должно ни шокировать, ни удивлять союзников по НАТО, а также подчеркнул, что нынешние изменения в Европе были запланированы США ранее.
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