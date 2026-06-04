Союзники в курсе шагов США по изменению контингента в Европе, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Союзники по НАТО в курсе каждого шага США при изменениях американского контингента в Европе, это не должны их ни удивлять, ни шокировать, заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.

Рубио добавил, что все, что делает американская администрация, не должно ни шокировать, ни удивлять союзников по НАТО, а также подчеркнул, что нынешние изменения в Европе были запланированы США ранее.