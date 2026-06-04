"МегаФон" и "Циан" договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

© Фото : Пресс-служба "МегаФона" "МегаФон" и "Циан" договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

"МегаФон" и "Циан" договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "МегаФон" и платформа операций с недвижимостью "Циан" объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству, сообщает пресс-служба оператора.

Соглашение подписали генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевая задача совместной работы – обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. "Циан" предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. "МегаФон", в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости – в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.

Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему "Циан".

Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. Использование интеллектуальных систем поддержки и аналитики позволит автоматизировать рутинные задачи, ускорить обработку запросов и персонализировать сервис.