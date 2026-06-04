"МегаФон" и "Циан" договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "МегаФон" и платформа операций с недвижимостью "Циан" объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству, сообщает пресс-служба оператора.
Соглашение подписали генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан и генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ключевая задача совместной работы – обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. "Циан" предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. "МегаФон", в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости – в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.
Параллельно с вопросами безопасности стороны работают над интеграцией современных методов авторизации, которые обеспечат бесшовный и максимально безопасный вход в экосистему "Циан".
Компании договорились о внедрении инструментов искусственного интеллекта для оптимизации коммуникации с клиентами. Использование интеллектуальных систем поддержки и аналитики позволит автоматизировать рутинные задачи, ускорить обработку запросов и персонализировать сервис.
"Проблема нежелательных звонков актуальна для пользователей цифровых платформ. Сотрудничество с Цианом позволит выйти на новый уровень защиты наших абонентов. Наша цель — не просто реагировать на угрозы, а предотвращать их, создавая бесшовную среду, где клиент может спокойно пользоваться услугами. А совместная работа над системами авторизации и внедрение искусственного интеллекта сделают цифровое пространство более прозрачным и безопасным", — прокомментировал Помбухчан, его слова приводит пресс-служба.