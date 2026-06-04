"Россети" и "Росатом" подписали дорожную карту для расширения сотрудничества

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров и первый заместитель гендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров подписали дорожную карту, в которой закрепили долгосрочные цели и ключевые аспекты совместной работы, сообщает пресс-служба "Россетей".

Документ определяет основные направления взаимодействия, среди которых развитие систем накопления энергии и ВИЭ, а также применение технологий постоянного тока и высокотемпературной сверхпроводимости.

Дорожная карта предусматривает рассмотрение возможности совместного продвижения российских технологий на зарубежные рынки. Для зарубежных партнеров стороны сформируют комплексное предложение, объединяющее компетенции двух компаний по самым разным направлениям. Группа "Россети" обеспечит аудит и разработку схем развития сетевого комплекса, проектирование и инжиниринг инфраструктурных объектов, поставки оборудования и обучение персонала.

"Россети" и "Росатом" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Подписанная сегодня дорожная карта выводит наше партнерство на новый уровень. Она позволит объединить компетенции двух компаний-лидеров энергетического рынка для создания новых высокотехнологичных проектов, которые будут востребованы как на российском, так и на международных рынках", – сказал Муров.

В свою очередь, первый заместитель гендиректора "Росатома" отметил, что компетенции компаний органично дополняют друг друга, а объединение технологического потенциала и управленческого опыта позволит консолидировать усилия и эффективнее отвечать на глобальные вызовы.

"Подписание дорожной карты – важная веха сотрудничества двух системообразующих компаний в развитии энергетической инфраструктуры России и повышении конкурентоспособности отечественных решений на внешних рынках", – заявил он.