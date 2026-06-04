Рейтинг@Mail.ru
НСПК и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 04.06.2026
НСПК и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве

НСПК будет взаимодействовать с Финансовым университетом

© Фото : пресс-служба НСПКНСПК и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве
НСПК и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба НСПК
НСПК и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) и Финансовый университет подписали документ о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба НСПК.
Свои подписи под документом поставили генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин и ректор университета Станислав Прокофьев на площадке Петербургского международного экономического форума.
Сотрудничество направлено на развитие совместных образовательных и научно-исследовательских инициатив в сфере финансовых технологий, платежных сервисов и информационной безопасности.
Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, предусматривающем разработку совместных программ высшего и дополнительного профессионального образования с учетом актуальных потребностей рынка и современных технологических стандартов. Особое внимание будет уделено повышению качества подготовки специалистов в области цифровых технологий и информационной безопасности, а также реализации исследовательских проектов, направленных на развитие национальной платежной инфраструктуры.
"Устойчивость национальной платежной инфраструктуры зависит не только от технологий, но и от квалификации людей, которые эти технологии создают и сопровождают. Объединяя научный потенциал Финансового университета с уникальной практической экспертизой НСПК, мы создаем платформу для подготовки специалистов нового поколения. Наши совместные исследования будут направлены на совершенствование платежных сервисов. Я убежден, что этот синергетический эффект станет весомым вкладом в укрепление финансового суверенитета России", — отметил Прокофьев.
В свою очередь, генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул значимость взаимодействия с финансово-экономическим вузом:
"Национальная система платежных карт уделяет большое внимание работе с молодежным сообществом. Именно выпускники таких вузов, как Финансовый университет, будут формировать платежную инфраструктуру страны и ее облик в будущем. Партнёрство с учебным заведением открывает новые возможности не только для совместной подготовки таких специалистов, но и для реализации исследовательских проектов, в которых фундаментальные основы и научный потенциал станут органичной частью современных платежных решений и технологий", – сказал Дубынин.
Подписание соглашения стало этапом в реализации стратегии Финансового университета, направленной на укрепление сотрудничества вуза с ключевыми институтами финансовой инфраструктуры, а также частью системной работы НСПК по расширению взаимодействия с представителями студенческой и молодежной среды.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
Дмитрий Дубынин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала