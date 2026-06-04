НСПК и Финансовый университет подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 4 июня – РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) и Финансовый университет подписали документ о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба НСПК.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин и ректор университета Станислав Прокофьев на площадке Петербургского международного экономического форума.

Сотрудничество направлено на развитие совместных образовательных и научно-исследовательских инициатив в сфере финансовых технологий, платежных сервисов и информационной безопасности.

Стороны договорились о долгосрочном партнерстве, предусматривающем разработку совместных программ высшего и дополнительного профессионального образования с учетом актуальных потребностей рынка и современных технологических стандартов. Особое внимание будет уделено повышению качества подготовки специалистов в области цифровых технологий и информационной безопасности, а также реализации исследовательских проектов, направленных на развитие национальной платежной инфраструктуры.

"Устойчивость национальной платежной инфраструктуры зависит не только от технологий, но и от квалификации людей, которые эти технологии создают и сопровождают. Объединяя научный потенциал Финансового университета с уникальной практической экспертизой НСПК, мы создаем платформу для подготовки специалистов нового поколения. Наши совместные исследования будут направлены на совершенствование платежных сервисов. Я убежден, что этот синергетический эффект станет весомым вкладом в укрепление финансового суверенитета России", — отметил Прокофьев.

В свою очередь, генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул значимость взаимодействия с финансово-экономическим вузом:

"Национальная система платежных карт уделяет большое внимание работе с молодежным сообществом. Именно выпускники таких вузов, как Финансовый университет, будут формировать платежную инфраструктуру страны и ее облик в будущем. Партнёрство с учебным заведением открывает новые возможности не только для совместной подготовки таких специалистов, но и для реализации исследовательских проектов, в которых фундаментальные основы и научный потенциал станут органичной частью современных платежных решений и технологий", – сказал Дубынин.

Подписание соглашения стало этапом в реализации стратегии Финансового университета, направленной на укрепление сотрудничества вуза с ключевыми институтами финансовой инфраструктуры, а также частью системной работы НСПК по расширению взаимодействия с представителями студенческой и молодежной среды.