МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве

МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве

© Фото : пресс-служба НСПК МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве

МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Уточняется, что партнерство охватывает несколько ключевых направлений в области цифровых технологий и информационной безопасности: образование, научные исследования, прикладные разработки и профориентацию. Работа будет вестись по таким видам деятельности, как совместные образовательные программы, курсы повышения квалификации, студенческие проектные лаборатории, стажировки и прохождение практики в НСПК.

"Объединение научно-инженерного потенциала университета с экспертизой лидера рынка будет способствовать и решению конкретных задач развития национальной платежной инфраструктуры, и воспитанию инженеров, которые способны проектировать не просто программные продукты, а надежные цифровые системы для нашей страны", – приводятся в сообщении слова ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаила Гордина.

Подписание соглашения также открывает путь к созданию совместных проектов и исследований, результаты которых будут применяться в развитии российского рынка платежных решений.

"В студенческой среде много активных молодых людей, которые уже сейчас могут принимать участие в развитии рынка платежных технологий. Для нас принципиально важно работать с ними системно и выстраивать долгосрочную стратегию взаимодействия", — сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении.