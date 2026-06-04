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МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
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16:17 04.06.2026 (обновлено: 16:18 04.06.2026)
МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве

МГТУ им. Баумана и Национальная система платежных карт будут сотрудничать

© Фото : пресс-служба НСПКМГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве
МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба НСПК
МГТУ им. Баумана и НСПК договорились о сотрудничестве
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Уточняется, что партнерство охватывает несколько ключевых направлений в области цифровых технологий и информационной безопасности: образование, научные исследования, прикладные разработки и профориентацию. Работа будет вестись по таким видам деятельности, как совместные образовательные программы, курсы повышения квалификации, студенческие проектные лаборатории, стажировки и прохождение практики в НСПК.
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ВТБ и НСПК договорились о внедрении инновационных платежных инструментов
Вчера, 15:47
"Объединение научно-инженерного потенциала университета с экспертизой лидера рынка будет способствовать и решению конкретных задач развития национальной платежной инфраструктуры, и воспитанию инженеров, которые способны проектировать не просто программные продукты, а надежные цифровые системы для нашей страны", – приводятся в сообщении слова ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаила Гордина.
Подписание соглашения также открывает путь к созданию совместных проектов и исследований, результаты которых будут применяться в развитии российского рынка платежных решений.
"В студенческой среде много активных молодых людей, которые уже сейчас могут принимать участие в развитии рынка платежных технологий. Для нас принципиально важно работать с ними системно и выстраивать долгосрочную стратегию взаимодействия", — сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2026Михаил ГординДмитрий ДубынинМГТУ имени Баумана
 
 
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