"Россети" и "Деловая Россия" договорились о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава группы "Россети" Андрей Рюмин и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о взаимодействии, документ направлен на укрепление сотрудничества в области стратегического и инновационного развития электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба "Россетей".

Стороны будут вести совместную работу по совершенствованию системы нормативно-технического обеспечения, актуализации стандартов, снижению затрат при реализации инвестиционных проектов в энергетике за счет оптимизации технологических решений. Большое внимание также будет уделено улучшению условий ведения бизнеса в электроэнергетической отрасли.

"”Россети” и “Деловая Россия” последовательно развивают взаимодействие. Мы ведем системный диалог по всем вопросам, связанным с обеспечением надежности электроснабжения бизнеса. Подписанное сегодня соглашения позволит также расширить направления сотрудничества в интересах компаний, поставляющих современную продукцию для нужд энергетики. Мы сосредоточим усилия на реализации программ импортозамещения и выработке решений для достижения технологического лидерства", – цитирует Рюмина пресс-служба в сообщении.

В свою очередь, Репик отметил, что для "Деловой России" стратегическое партнерство с "Россетями" – это возможность напрямую влиять на повышение доступности и качества инфраструктуры для предпринимателей.

"Совместная оптимизация инвестпроектов и стандартов позволит снизить нагрузку на бизнес и перенаправить высвобождаемые ресурсы на развитие производств и создание рабочих мест", – отметил Репик, чьи слова приводятся на сайте "Деловой России".