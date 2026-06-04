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"Россети" и "Деловая Россия" договорились о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:12 04.06.2026
"Россети" и "Деловая Россия" договорились о стратегическом сотрудничестве

"Россети" и "Деловая Россия" подписали документ о стратегическом сотрудничестве

© Фото : пресс-служба "Россетей""Россети" и "Деловая Россия" договорились о стратегическом сотрудничестве
Россети и Деловая Россия договорились о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба "Россетей"
"Россети" и "Деловая Россия" договорились о стратегическом сотрудничестве
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава группы "Россети" Андрей Рюмин и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о взаимодействии, документ направлен на укрепление сотрудничества в области стратегического и инновационного развития электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба "Россетей".
Стороны будут вести совместную работу по совершенствованию системы нормативно-технического обеспечения, актуализации стандартов, снижению затрат при реализации инвестиционных проектов в энергетике за счет оптимизации технологических решений. Большое внимание также будет уделено улучшению условий ведения бизнеса в электроэнергетической отрасли.
"”Россети” и “Деловая Россия” последовательно развивают взаимодействие. Мы ведем системный диалог по всем вопросам, связанным с обеспечением надежности электроснабжения бизнеса. Подписанное сегодня соглашения позволит также расширить направления сотрудничества в интересах компаний, поставляющих современную продукцию для нужд энергетики. Мы сосредоточим усилия на реализации программ импортозамещения и выработке решений для достижения технологического лидерства", – цитирует Рюмина пресс-служба в сообщении.
В свою очередь, Репик отметил, что для "Деловой России" стратегическое партнерство с "Россетями" – это возможность напрямую влиять на повышение доступности и качества инфраструктуры для предпринимателей.
"Совместная оптимизация инвестпроектов и стандартов позволит снизить нагрузку на бизнес и перенаправить высвобождаемые ресурсы на развитие производств и создание рабочих мест", – отметил Репик, чьи слова приводятся на сайте "Деловой России".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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