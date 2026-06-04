Самарская область и "Акрон холдинг" заключили соглашение на 10 млрд рублей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самарская область и ГК "Акрон холдинг" подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

Реализацию инвестиционных инициатив планируется завершить в 2031 году. В частности, холдинг планирует строительство новых предприятий в Самарской области.

"Акрон холдинг" – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных многопрофильных холдингов полного цикла. Предприятия холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.