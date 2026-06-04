Рейтинг@Mail.ru
Самарская область и "Акрон холдинг" заключили соглашение на 10 млрд рублей - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 04.06.2026
Самарская область и "Акрон холдинг" заключили соглашение на 10 млрд рублей

Самарская область и "Акрон холдинг" будут сотрудничать по инвестпроектам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самарская область и ГК "Акрон холдинг" подписали в четверг в рамках ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
Реализацию инвестиционных инициатив планируется завершить в 2031 году. В частности, холдинг планирует строительство новых предприятий в Самарской области.
"Акрон холдинг" – один из крупнейших в России вертикально-интегрированных многопрофильных холдингов полного цикла. Предприятия холдинга занимаются производством в сфере цветной металлургии, кабельно-проводниковой продукции, а также переработкой и утилизацией вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.
"Соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Правительство Самарской области... готово обеспечить всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта", - приводятся в сообщении слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на церемонии подписания.
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала