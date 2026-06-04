Советник президента России заявил о значимости ЧМ по футболу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова . Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что чемпионат мира по футболу является вершиной мировых соревнований.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.