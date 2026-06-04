Советник президента России заявил о значимости ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента РФС Алексей Сорокин назвал чемпионат мира вершиной мировых соревнований.
- ЧМ по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что чемпионат мира по футболу является вершиной мировых соревнований.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Международная федерация футбола(ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
"Это личное мнение каждого - смотреть или не смотреть чемпионат мира по футболу. Кто-то интересуется футболом, кто-то не интересуется. Это нормально. Я считаю, что если человек считает себя болельщиком, то для него это вершина пирамиды мировых соревнований", - сказал Сорокин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.