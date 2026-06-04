Рейтинг@Mail.ru
Советник президента России заявил о значимости ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:01 04.06.2026 (обновлено: 12:22 04.06.2026)
Советник президента России заявил о значимости ЧМ по футболу

Сорокин назвал ЧМ по футболу вершиной мировых соревнований

© Соцсети турнираКубок мира по футболу
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети турнира
Кубок мира по футболу. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента РФС Алексей Сорокин назвал чемпионат мира вершиной мировых соревнований.
  • ЧМ по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что чемпионат мира по футболу является вершиной мировых соревнований.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Международная федерация футбола(ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Позднее было уточнено, что санкции будут действовать до завершения СВО.
"Это личное мнение каждого - смотреть или не смотреть чемпионат мира по футболу. Кто-то интересуется футболом, кто-то не интересуется. Это нормально. Я считаю, что если человек считает себя болельщиком, то для него это вершина пирамиды мировых соревнований", - сказал Сорокин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В МИД России призвали болеть за Бразилию на предстоящем ЧМ по футболу
3 июня, 17:24
 
ФутболСпортСШАКанадаМексикаАлексей СорокинРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ПМЭФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала